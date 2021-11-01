Ronald Koeman, Barcelona'dan tazminatının tamamını istiyor

01 Kasım 2021 Pazartesi, 11:48

Barcelona, Rayo Vallecano'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından teknik direktör Ronald Koeman'nın görevine son verdi. İspanyol basınına göre Koeman'a rekor bir tazminat ödenecek.

İspanyol basını, Barcelona kulübünün, Hollandalıyı kovduğu için Koeman'a, 12 milyon Avro ödeyeceğini belirtti.

Mundo Deportivo'nun haberine göre ise, Ronald Koeman, Barcelona'nın 12 milyon Avro olan tazminatı 8 milyon dolar olarak ödeme teklifini reddetti. Hollandalı teknik direktör, tazminatının tamamının ödenmesini istedi.