Ronald Koeman, Barcelona'dan tazminatının tamamını istiyor
Barcelona'da görevine son verilen teknik direktör Ronald Koeman, tazminatının tamamını talep ediyor.
Barcelona, Rayo Vallecano'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından teknik direktör Ronald Koeman'nın görevine son verdi. İspanyol basınına göre Koeman'a rekor bir tazminat ödenecek.
İspanyol basını, Barcelona kulübünün, Hollandalıyı kovduğu için Koeman'a, 12 milyon Avro ödeyeceğini belirtti.
Mundo Deportivo'nun haberine göre ise, Ronald Koeman, Barcelona'nın 12 milyon Avro olan tazminatı 8 milyon dolar olarak ödeme teklifini reddetti. Hollandalı teknik direktör, tazminatının tamamının ödenmesini istedi.
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