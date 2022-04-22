Ronaldo yenidoğan bebeğinin fotoğrafını ilk kez paylaştı

22 Nisan 2022 Cuma, 16:43

Pazartesi günü, yenidoğan ikiz bebeklerinden erkek olanının hayatını kaybettiğini açıklayan Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, yenidoğan kız çocuklarının fotoğrafını ilk kez paylaştı.

37 yaşındaki Portekizli yıldız Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Evim evim, güzel evim. Gio ve bebeğimiz sonunda bizimle birlikte. Herkese tüm nazik sözleri ve jestleri için teşekkür ederiz. Desteğiniz bizim için çok önemli ve ailemize duyduğunuz sevgi ve saygıyı hepimiz hissettik. Şimdi hayat için minnettar olma zamanı" ifadelerini kullandı.

Çift, hamileliği ekim ayında duyurmuştu.

Ronaldo'nun ilk çocuğu Cristiano Jr, 2010 yılında doğdu. 2017 yılında ise Eva ve Mateo isimli ikiz çocuğu dünyaya geldi. Ronaldo ve Rodriguez çiftinin Alana Martina isminde kız çocukları da 2017'de doğdu.

