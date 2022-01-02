Ronaldo’nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Ünlü Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Brezilyalı kulüp Cruzeiro’dan yapılan açıklamaya göre, Ronaldo Nazario koronavirüse yakalandı.
Cruzeiro’nun 101. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak amacıyla Brezilya’daki Belo Horizonte şehrine gitmeye hazırlanan Ronaldo’nun yapılan testlerde koronavirüs pozitif olduğu duyuruldu.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada Ronaldo’nun iyi durumda olduğu ve hafif semptomlarla karantinaya alındığı belirtildi.
Ronaldo’nun, Cruzeiro tarafından düzenlenen anma etkinliklerine katılamayacağı için üzgün olduğu öğrenildi.
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