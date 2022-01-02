Ronaldo’nun koronavirüs testi pozitif çıktı

02 Ocak 2022 Pazar, 16:43

Brezilyalı kulüp Cruzeiro’dan yapılan açıklamaya göre, Ronaldo Nazario koronavirüse yakalandı.

Cruzeiro’nun 101. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak amacıyla Brezilya’daki Belo Horizonte şehrine gitmeye hazırlanan Ronaldo’nun yapılan testlerde koronavirüs pozitif olduğu duyuruldu.



Kulüp tarafından yapılan açıklamada Ronaldo’nun iyi durumda olduğu ve hafif semptomlarla karantinaya alındığı belirtildi.



Ronaldo’nun, Cruzeiro tarafından düzenlenen anma etkinliklerine katılamayacağı için üzgün olduğu öğrenildi.

