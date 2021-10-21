Royal Antwerp maçının ardından Vitor Pereira açıklamalarda bulundu

21 Ekim 2021 Perşembe, 22:58

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora soktu.

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, 2-2 eşitlikle biten Antwerp maçı sonrası yayıncı kuruluş Exxen’e açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, “Hiç şüphe yok ki iki takımın da işine gelmeyen bir skor oldu. Bugünkü maçı kazanmak istiyorduk aslında maçın başında da çok erken bir gol yedik. Böyle turnuvalarda hatalar çok pahalıya patlıyor. Açıkçası ilk yarı istediğimiz gibi geçmedi, sahada çok fazla geçiş oyunu vardı ve çok fazla top kaybı yaptık. Takımımın baskısı her zaman ki gibi değildi. Baskıyı organize bir şekilde yapamadık. Dolayısıyla topu tutmayı beceremedik. Rakibimize daha fazla boşluklar verdik. Maçın ritmini biz belirleyemedik. Oyunu kontrol etmeyi beceremedik. İkinci yarıda daha kompak bir görüntü sergiledik. Açıkça söylemem gerekirse takımımın 2-2’den sonraki performansından memnundum. Ancak 2-2 olduktan sonra daha önceki maçlarda o istediğimiz görüntüyü sahada sergilemeye başladı oyuncularım. Baskıyı doğru bir şekilde yaptı, çok fazla gol pozisyonu üretti. Rakibin pozisyon üretmesine izin vermedi. Normalde görmek istediğim oyunu 2-2’den sonra gördüm. Genele baktığımızda istediğimiz sonuç olmadı. Futbolun içinde bunlar da var. Sonuçta genç bir takımız, gelişmek isteyen bir takımız. Bu tarz gelişmek isteyen genç takımlarda geçiş sürecinde bu tarz olaylar olabiliyor. Bu tarz turnuvalarda daha çok tecrübe edinmemiz gerekiyor. Bu tarz turnuvalar tecrübe gerektiriyor. Rakibimiz maça çok erken bir golle başladı ki, biz kendi adımıza maça golle başlanmanın önemini biliyorduk fakat rakibimiz erken bir gol buldu. Penaltı kaçırdık, çok fazla ürettiğimiz pozisyonları kaçırdık. Sonuca baktığımızda istediğimiz sonucu alamadık tabi ki, sonuçtan memnun değilim. Sahada düzeltmemiz gerek davranışlar var onları düzeltip tekrar istediğimiz takımı sahada görmek istiyoruz.” İfadelerini kullandı.

Mesut Özil değişikliğiyle ilgili Vitor Pereira, “Hiç şüphe yok ki o dakikada baskımızı arttırmak istiyorduk. Dolayısıyla taze kan lazımdı. Maç içinde oyuncular sarf ettikleri enerjiden dolayı aynı fiziksel durumda olamıyorlar, maçın başıyla kıyaslandığında. Baskımızı artırabilmek için birkaç oyuncuyu taze kan olarak oyuna dahil etmek istedik. Ki Mesut da bugün gayet iyi bir futbol sergiledi ama o andan itibaren daha baskılı olmamız ve rakibe zorluklar yaratmamız gerekiyordu. Mesut topla çok iyi oyuncu fakat biz bu maçta topu çok fazla tutamadık. Biraz daha agresif baskıyı artırabilecek oyuncuları oyuna dahil etmek istiyorduk. Olaya biraz daha geniş açıdan bakmak gerekiyor. Mesut çıkmasaydı ne olurdu tabii ki bilemem ama futbol bu. Biz Mesut dışında başka oyuncuları da çıkardık. Berisha ve benzeri birçok oyuncuyu da çıkardık. 4 tane oyuncu çıkarttım, neden diğerlerini sormadınız? Sadece Mesut değildi olay, oradaki amacımız tamamen taze bir kan sokmaktı.” açıklamasında bulundu.

Son olarak temsilcimizin yer aldığı D Grubuyla ilgili değerlendirme yapan Pereira, “Tabii ki kolay değil. Biz de yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz. Baktığımız zaman bu camia 3 yıldır Avrupa kupalarında yoktu. Birazcık tecrübe eksikliğini de yaşıyoruz ki bu da normal diye düşünüyorum. Hatalar yapıyoruz. İyi maçlar da çıkardık, iyi oynadığımız maçlarda vardı. Yeni bir takım inşa ettiğiniz zaman bu süreçte bu tarz hatalar normal olabiliyor. Tecrübe eksikliği yaşıyoruz. Ama önümüzde 3 maç daha var. Elimizden gelenin en iyisini yapıp olabildiğince en iyi sonuçları almak istiyoruz. Bugün de kazanıp taraftarlarımıza bir galibiyet armağan etmek isterdik ama maalesef olmadı. Karşılaştığımız takım da kaliteli bir takımdı. Daha fazla tecrübe kazanarak, güçlenerek bu sürecin içinden çıkmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.