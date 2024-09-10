Ruanda-Nijerya maçında gol sesi çıkmadı!

Yayınlanma: 10.09.2024 - 19:30

Güncelleme: 10.09.2024 - 19:30

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Torsten Spittler'in ekibi Ruanda ile Augustine Eguavoen'in yönetimindeki Nijerya 0-0 berabere kaldı.

Amahoro Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da ağları sarsamadı ve karşılaşma golsüz beraberlik ile sona erdi.

Nijerya'da maça yedek kulübesinde başlayan Galatasaraylı Victor Osimhen 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Nijerya puanını 4'e yükseltirken, Ruanda 2 puana ulaşmış oldu.

Grubun bir sonraki maç haftasında Nijerya evinde Libya ile karşılaşırken, Ruanda deplasmanda Benin ile mücadele edecek.