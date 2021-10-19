Ruben Amorim: Zor bir maç olacağını biliyorduk
Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim, 4-1 kazanılan Beşiktaş mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu. Amorim, "Beşiktaş bize göre oldukça kaliteli bir takım. Bizim tecrübe eksikliğimiz var" dedi.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Sporting'e kendi sahasında 4-1 mağlup oldu.
Bu mağlubiyetin ardından Beşiktaş, grupta hiç puan alamayarak 0 puanla sonunculukta kalmış oldu. Sporting ise ilk puanlarını alarak üçüncü sırada kaldı.
Ayrıca Sporting Lizbon, Türkiye deplasmanında ilk kez kazanmış oldu. Daha önce Kocaelispor ile 0-0, Gençlerbirliği ile 1-1, Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Sporting, Başakşehir'e de 4-1 kaybetmişti.
Maçın ardından Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim düzenlenen basın toplantısına katıldı.
Amorim, Beşiktaş'a karşı çok zor bir maç olacağını bildiklerini ve tahmin ettikleri gibi zor bir maç olduğunu belirterek, "Beşiktaş çok güçlü başladı maça. Coates'in golüyle oyunun dinamiği değişti. Defans yönünde golden sonra iyiydik. Dortmund maçındaki hatalarımızı düzelttik. İstediğimiz galibiyeti aldık. Beşiktaş bize göre oldukça kaliteli bir takım. Bizim tecrübe eksikliğimiz var. 4'üncü golden sonra galibiyeti aldığımıza emin oldum. Oyuncularımın kalitesiyle maçı aldık. Kornerden attığımız goller, birbirinin aynısı olan gollerdi. Hatta penaltı pozisyonu da aynı organizasyonla gelişti. Bir şey bir kere oluyorsa şanstır, ikinci kez oluyorsa çalışılmış bir şeydir. Oyuncularım iyi hazırlandı ve karşılığını aldık" dedi.
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