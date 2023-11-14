Rudi Garcia ile yollar ayrılmıştı: Napoli, Walter Mazzarri'ye emanet!

Yayınlanma: 14.11.2023 - 18:31

Güncelleme: 14.11.2023 - 18:31

Serie A'nın son şampiyonu Napoli, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Rudi Garcia ile yollarını ayıran Napoli, teknik direktörlük görevine Walter Mazzarri'yi getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada Mazzarri'yle resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

62 yaşındaki teknik adam daha önce 2009/2013 yılları arasında Napoli'yi çalıştırmış ve 1 kez İtalya Kupası kazanmıştı.

12 haftası geride kalan ligde 6 galibiyet 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Napoli, 21 puanla 4. sırada yer alıyor.