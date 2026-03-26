Şimdi gözler Milli Takım’ın bu akşam Romanya ile oynayacağı kritik maçta. Ve arzumuz PlayOff maçlarını geçip Dünya Kupası’na gidebilmek. Aslında milli takımların gücü ülke futbolunun da aynasıdır. Fakat bizde bu durum bire bir örtüşmüyor. Çünkü milli takımlarımızın oyuncularının çoğu ya yurt dışında yetişen ya da yurt dışında oynayan oyunculardan oluşuyor. Çünkü kulüpler futbolcu yetiştirmek yerine büyük paralarla yabancı futbolcu almayı yeğliyor. Bunların en fahiş fiyatlı olanlarını da daha çok uluslararası maçlar için aldıklarını söylüyorlar. İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi bahanesiyle aldığı Sane ve İlkay. Peki ne gibi bir katkıları oldu sizce? Öte yandan Liverpool maçında Osimhen sakatlandığında yerine adam yoktu. Icardi var gibi gözüküyordu ama formu o seviyede olmadığı için oynatamadı Okan Buruk.

Ondan sonra biz Milli Takım için santrfor arayıp duruyoruz. Çünkü kulüpler futbolcu yetiştirmek ve futbolun seviyesini yükseltmek yerine günü kurtarmanın peşinde. Fakat göz ardı edemeyeceğimiz öyle bir sistem var ki kimse bu çemberi istese de kıramıyor. Genç oyuncu oynatıyorsunuz medya hemen “yaramaz” etiketini yapıştırıyor, taraftar da hemen oyuncusunu ıslıklıyor. Ektiğiniz bir şeyin yeşermesi mümkün mü böyle bir ortamda? Biraz parlayan oyuncu da ya kulüp para bulsun diye yurt dışına satılıyor ya da futbolcu kendisi yurt dışına kaçıyor.

Çünkü bizde hep anında başarı bekleniyor ve sonuç her şeyden önemli. Nasıl vardığın değil. Yani futbolcu sahada sahtekârlık da yapabilir, hakemi de aldatabilir. Fakat bunu kendi futbolcusu yaparsa normal ancak rakip futbolcu yaparsa sahtekârlık oluyor. Böylesi bir iki yüzlülük olunca ve hakemler de sahada kuralları uygulamayınca geldiğimiz nokta bu. Üstelik işler giderek daha da kötüleşiyor. Ülkede futbolun oynandığı zemin zorunlu olarak tüm futbolcuları etkileniyor. İşte benim asıl üzüldüğüm nokta da bu; futbolu bozan anlayışların normalleşmesi, yaygınlaşması. “Güzel oyun”un çirkinleştirilmesi. Kendi ayağını rakibe takarak düşüp sonra da penaltı alan oyuncuyu “akıllı” diye öven yorumcularımız varken bu sona gelinmesine şaşırmamalı. Yani tüm bu olumsuzlukların nedeni sadece futbolcular olamaz. Bu tarz sportmenlik dışı anlayışların Milli Takım’ın ve kulüplerimizin Avrupa maçlarında da mubah görülmesi hoş olamaz. Umarım bu akşam iyi futbol oynayarak kazanırız ve bu iyi sonuç ligimizin sorunlarını unutturmak için kullanılmaz.