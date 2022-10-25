Rumen teknik direktör Marius Sumudica: 'Türkiye'de kalbimde bir tane takım var'

25 Ekim 2022 Salı, 19:11

Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica, NTV Spor'a açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Raed'de kariyerine devam eden Rumen teknik direktör, Türkiye'ye geri dönmenin hayali olduğunu dile getirdi.

Sumudica, "Benim hayalim geri dönmek. Ne zaman bilemiyorum. Çünkü 2 yıl kontratım ver. Bu kolay bir şey değil. Suudi Arabistan'da 2 yıl kontrat bulmak o kadar kolay değil. Burada genelde 6 aylık, 1 yıllık sözleşme yapılır. Ancak Türkiye'yi özlüyorum, Türkiye'yi seviyorum. Çünkü Türkiye'de yeniden bir şeyler yapmak istiyorum. Türkiye'deki işim bitmedi. Gaziantep'teyken Avrupa kupalarında oynamak üzereydik. Bu lige yeni çıkmış bir takım için hiç kolay değil. Türkiye bana birçok şey Verdi ve ben de bunun karşılığını vermek isterim. Türkiye'ye geri dönmek benim hayalim. Türkiye'de herkes futbolla ilgili konuşuyor, atmosferi yaşayabiliyorsunuz, gazeteler, medya, taraftarlar… Onlarca televizyon programı, fanatik taraftarlar ve duygular… Ben bunları özledim, binlerce taraftarları, duygu yüklü maçları…" dedi.

51 yaşındaki teknik direktör, ayrıca Türkiye'de büyük bir kulüpte çalışmanın kalbinde olduğunu söyledi ancak kulüp ismi vermedi. Sumudica, "Eğer Türkiye'de büyük bir takımı çalıştırırsam o takım Sumudica ile %100 kupa kazanır. Bu Türkiye Kupası da olabilir, Süper Lig şampiyonluğu da olabilir. Türkiye'de Anadolu takımında çalışıp iyi sonuçlar almak hiç kolay bir iş değil. Türkiye'de kalbimde bir tane takım var… Ama isim vermeyeceğim... Benim oradaki favori kulüplerim, yeniden tarih yazmak istediğim Gaziantep ve Kayserispor. Ancak gelecek için konuşuyorum. Gerçekleşir mi, kaç yıl sonra gerçekleşir bilmiyorum. Hayalim dediğim bir büyük kulüp var… Stadyumdaki atmosferlerini, taraftarlarını çok seviyorum. Hayatta herkesin hayalleri vardır, benim hayalim de bu" diye konuştu.