Rus ekibi Krasnodar'da 8 futbolcu yol ayrımında
Alman teknik direktör Daniel Farke, Krasnodar'ın başına geçtikten sonra hiç maça çıkmadan kulüpten ayrıldı. Rus ekibi şimdi de yabancı oyuncularını kaybetme korkusuyla karşı karşıya.
Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası UEFA ve FIFA tarafından uygulanan yaptırımlar sonucu Rus kulüpleri krizle burun buruna.
Rus ekiplerinden Krasnodar, teknik direktörlük görevine Alman çalıştırıcı Daniel Farke'yi getirdi. Ancak işgal sonrası Farke ve ekibi hiç maça çıkmadan kulüpten ayrıldı. Krasnodar şimdi de yabancı oyuncuların sözleşmelerini askıya alıyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre Rus ekibi, 8 yabancı futbolcunun sözleşmesinin askıya alınması konusunda anlaşmaya vardı.
KRASNODAR'DA HANGİ FUTBOLCULARIN SÖZLEŞMESİ DONDURULDU?
Rus ekibindeki birçok yabancı futbolcu ayrılık kapısında. Sözleşmeleri askıya alınan isimler arasında yakın zamanda ciddi ücretler ödenen oyuncular da var.
PSG'nin eski yıldızı Grzegorz Krychowiak, ağustos ayında 3 yıllık yeni sözleşme imzalamasına rağmen takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Eski Newcastle United oyuncusu Remy Cabella ise şimdiden Montpellier ile antrenmanlara çıkmaya başladı.
Kulüple yol ayrımına giren bir başka oyuncu ise Jhon Cordoba. Kolombiyalı golcü yaz transfer döneminde Hertha Berlin'den 20 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle takıma katılmıştı.
Sözleşmeleri askıya alınanlar arasında Erik Botheim, Cristian Ramirez, Kaio, Wanderson ve Viktor Claesson gibi önemli isimler de yer alıyor. Henüz ocak ayında 8 milyon Euro'ya transfer edilen Junior Alonso da kulüple yol ayrımında.
Krasnodar, Rusya Premier Ligi'nde 18 maç sonunda topladığı 29 puanla 6. sırada yer alıyor.
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