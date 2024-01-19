Rus ekipten Davinson Sanchez itirafı: 'Bize gelmeye hazırdı ancak...'

Yayınlanma: 19.01.2024 - 15:36

Güncelleme: 19.01.2024 - 15:36

Galatasaray'ın Tottenham'dan transfer ettiği Davinson Sanchez için dikkat çeken bir açıklama geldi.

Spartak Moskova Sportif Direktörü Oleg Malyshev, Davinson Sanchez'i neden transfer edemediklerini açıkladı.

"TRANSFER İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK"

Oleg Malyshev yaptığı açıklamada, "Tottenham'dan defans oyuncusu Davinson Sanchez'i transfer edebilmek için çok uğraştık. Oyuncu başlangıçta bize gelmeye hazırdı. Dış faktörler bu transferin iptal olmasında önemli rol oynadı" dedi.

İngiliz basınında yer alan haberde, Sanchez'in temsilcilerinden biri olan Fernando Villarreal'in sözlerine de yer verildi. Temsilciye göre, Kolombiyalı stoper önce Rusya'ya transfer olmaya karar verdi ancak daha sonra kişisel nedenlerden dolayı U dönüşü yaparak oraya gitmekten vazgeçti.

"ORAYA GİTMEMESİNİN ASIL SEBEBİ..."

Villarreal transferin iptal olmasıyla ilgili, "Davinson'un oraya gitmemesinin asıl sebebi sosyal hayatı, eşi ve çocuklarının geleceğiydi" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'da bu sezon 13 maça çıkan Kolombiyalı stoper 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.