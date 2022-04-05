Rus milyarder Roman Abramoviç'in Göztepe'yi satın aldığı iddia edildi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç, Süper Lig'den Göztepe'yi satın aldı. Resmi açıklamanın yakın zamanda yapılacağı iddia edildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından futbol dünyasında da Ruslara karşı yaptırımlar uygulanmaya başladı.
UEFA ve FIFA tarafından yürürlüğe koyulan uygulamalar ile Rus kulüpler organizasyonlardan men edildi. İngiltere hükümeti de Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığı ile bilinen Roman Abramoviç'e çeşitli yaptırımlar uyguladı.
GÖZTEPE'Yİ SATIN ALDIĞI İDDİA EDİLDİ
İngiliz hükümetinin yaptırımları nedeniyle Premier Lig devi Chelsea'yi satılığa çıkarmak zorunda kalan Abramoviç'in Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile ilgilendiği bir süredir konuşuluyordu. D Smart Spor'un haberine göre Rus milyarder, İzmir temsilcisini satın aldı.
Haberde, tarafların anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın cuma günü yapılacağı belirtildi.
GÖZTEPE DÜŞME HATTINDA: 31 MAÇ 7 GALİBİYET
Bu sezon kötü bir dönem geçiren Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in düşme hattında bulunuyor. Oynanan 31 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 mağlubiyet alan İzmir ekibi, 27 puan ile 18. sırada yer aldı. Ateş hattının dışında, 16. sırasındaki Giresunspor ile Göz Göz arasında ise 9 puan fark var.
Mehmet Sepil, 2014 yılında Göztepe'yi 7,5 milyon dolar karşılığında Hüseyin Altınbaş'tan satın alarak, kulübün tüm borçlarını üstlenmiş ve 46. başkanı olmuştu. İçeride ciddi bir yapılanmaya giden Mehmet Sepil, İzmir temsilcisini 3 yıl içinde 2. Lig'den Süper Lig'e çıkarmayı başardı. Böylece Sepil, 14 yıllık hasrete de son veren başkan oldu.
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