Rus takımlarıyla yapılan maçların geçersiz kılınmasıyla Euroleague'de puan durumu değişti
THY Euroleague'de Rus takımlarının bu sezon oynadıkları maçların sayılmaması kararı ardından puan durumu değişti. Fenerbahçe Beko, play-off dışında kalırken Anadolu Efes, 6. sıraya yükseldi.
Euroleague'in Rus takımlarıyla ilgili kararının ardından puan sıralaması değişti ve Fenerbahçe Beko bir anda play-off potasının dışında kaldı. Bu durumdan en çok faydalanan takımlardan birisi ise 6. sıraya yükselen Anadolu Efes oldu.
Rus takımlarına karşı 3 galibiyeti olan Fenerbahçe bu galibiyetlerin sayılmamasıyla 9. sıraya gerilemiş oldu.
Puan durumu şu şekilde oluştu (Galibiyet sayılarıyla)
1. Barcelona: 18
2. Real Madrid: 16
3. Olimpia Milano: 16
4. Olimpiakos: 15
5. Bayern: 12
6. Anadou Efes: 12
7. Maccabi: 11
8. Monaco: 10
9. Fenerbahçe: 9
10. Kızılyıldız: 9
11. ALBA Berlin: 8
12. Baskonia: 7
13. ASVEL: 7
14. Panathinaikos: 6
15. Zalgiris: 6
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