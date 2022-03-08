Rus takımlarıyla yapılan maçların geçersiz kılınmasıyla Euroleague'de puan durumu değişti

08 Mart 2022 Salı, 13:31

Euroleague'in Rus takımlarıyla ilgili kararının ardından puan sıralaması değişti ve Fenerbahçe Beko bir anda play-off potasının dışında kaldı. Bu durumdan en çok faydalanan takımlardan birisi ise 6. sıraya yükselen Anadolu Efes oldu.

Rus takımlarına karşı 3 galibiyeti olan Fenerbahçe bu galibiyetlerin sayılmamasıyla 9. sıraya gerilemiş oldu.

Puan durumu şu şekilde oluştu (Galibiyet sayılarıyla)

1. Barcelona: 18

2. Real Madrid: 16

3. Olimpia Milano: 16

4. Olimpiakos: 15

5. Bayern: 12

6. Anadou Efes: 12

7. Maccabi: 11

8. Monaco: 10

9. Fenerbahçe: 9

10. Kızılyıldız: 9

11. ALBA Berlin: 8

12. Baskonia: 7

13. ASVEL: 7

14. Panathinaikos: 6

15. Zalgiris: 6