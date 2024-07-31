Uğurcan Çakır'dan gelecek açıklaması: 'Transfer teklifi gelirse...'

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında kendi sahasında Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da milli kaleci Uğurcan Çakır basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geleceğine ilişkin konuşan Çakır, "Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım. Transfer teklifi gelirse oturur hep birlikte değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 18:19
Uğurcan Çakır'dan gelecek açıklaması: 'Transfer teklifi gelirse...'
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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Ruzomberok maçı öncesi konuştu.

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Avantajlı bir skorla döndük ama ilk resmi maç olmasının verdiği bir form durumu vardı. Kazanarak dönmek önemliydi. İkinci maça iyi çalıştık. Rakibimize hazırız. İnşallah yarın buradan galibiyetle ayrılıp turu geçmek istiyoruz" dedi.

"TRANSFER TEKLİFİ GELİRSE..."

Deneyimli kaleci, "Avrupa Şampiyonası'nda 40-45 gün geçirdim. Orada da iyi bir mücadele verdik. Orada oynayıp oynamamak çok önemli değil çünkü ülke bayrağını temsil ediyoruz ve bu büyük bir onur. Ondan sonra Abdullah Hocam biraz fazla izin verdi bana. Trabzonspor için elimden geleni yapıyorum. İlk maçtaki performansım da benim için güzel bir gündü. İnşallah böyle devam ederim" ifadelerini kullandı.

Geleceğiyle ilgili de konuşan Çakır, "Her sezon ismim transferle anılıyor. Artık hayırlısı diyelim. Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım. Transfer teklifi gelirse oturur hep birlikte değerlendiririz. Diğer rakiplerimiz büyük paralar harcıyor. Başımızda Türkiye'nin en iyi hocası var. Ben burada her sezon olduğu gibi başarılı olmak istiyorum" diye konuştu.


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