Saarbrücken - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya Kupası 2. turunda deplasmanda Saarbrücken ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 12:34
Saarbrücken - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Kupası'nda 2. tur heyecanı yaşanıyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Rüdiger Ziehl'in ekibi Saarbrücken ile karşı karşıya gelecek.

SAARBRÜCKEN - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Ludwigspark Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

SAARBRÜCKEN - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Frank Willenborg'un yöneteceği karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, kupanın bir önceki turunda deplasmanda karşılaştığı Preussen Münster'i deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.

Saarbrücken ise kendi sahasında ağırladığı Karlsruher'i 2-1 yenmişti.


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