Sabancı Spor Oyunları 6-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek

Yayınlanma: 03.09.2024 - 12:32

Güncelleme: 03.09.2024 - 12:32

Sabancı Topluluğu, şirketlerinde çalışanların katılacağı Sabancı Spor Oyunları'nı hayata geçirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Topluluğu'nun, Sabancı değerleriyle sporun birleştirici gücünü bir araya getirerek düzenleyeceği etkinlik, 6-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sabancı Üniversitesi'nin Tuzla Yerleşkesinde yapılacak oyunlara, Sabancı Topluluk şirketlerinden çalışanlar katılacak.

Futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, satranç, tavla ve tenis olmak üzere 7 farklı branşta düzenlenecek müsabakalarda, 500'ün üzerinde sporcu mücadele edecek. Sporcuların yanı sıra, organizasyon bünyesinde gönüllü olarak görev alacak çalışanlarla birlikte, etkinliğe katılacak kişi sayısı da 1000'i aşacak.

Sabancı Üniversitesi bünyesinde bulunan 1250 kişi kapasiteli spor merkezi, FIFA standartlarına sahip stadyum, tenis ve voleybol müsabakalarına uygun olarak tasarlanan çok amaçlı spor salonu, farklı branşlarda çekişmeli mücadelelere ev sahipliği yapacak.

Topluluk çalışanlarını sağlıklı yaşam ve spor odağında yönlendirmek, ekip ruhunu sahaya taşımak ve Sabancı Topluluğu çalışanları arasındaki sinerjiyi artırmak amacıyla düzenlenen organizasyonun gelecek yıllarda da büyüyerek devam ettirilmesi planlanıyor.

"SABANCI ÜNİVERSİTESİ AKADEMİ DÜNYASINDA BİR ÖRNEK OLUŞTURACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, sporun evrensel değerlerinin sürekli gelişme, daha iyiyi arama, ekip çalışması olduğunu belirtti.

Sabancı, "Tevazu, güçlü yanlarının, kusurlarının ve gelişim alanlarının farkında olmaktır. Tüm bunlar Sabancı Topluluğu'nun Türkiye'de ve dünyada temsil ettiği değerlerle aynıdır. Ekip çalışmasını bireysel başarıya tercih etmek, aynı hedefe takım olarak ilerlemek yaklaşık 100 yıldır Sabancı'nın başarısının temel unsurlarından biri olmuştur. Sabancı Spor Oyunları'nın, topluluğumuzdaki birlikte başarma kültürünü daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Bireysel yarışlarda ya da takım müsabakalarında mücadele edecek her bir çalışanımız, Sabancı'nın ekip ruhunu daha da pekiştirecek. Diğer yandan, bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapacak Sabancı Üniversitesi de akademi dünyasında bir örnek oluşturacak" ifadelerini kullandı.