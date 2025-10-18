Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a çağrı: 'Soru işaretleriniz varsa...'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda konuşan Sadettin Saran'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu sorumluluk hem büyük bir guru hem de büyük bir yük demektir. Görevi devraldığım Ali Başkan'a ve değerli ekibine bir kez daha teşekkür ederim. Çok güzel, saygılı bir devir süreci yaşadık. Bu tartışmalar Fenerbahçe'ye yakışmıyor. Bizim artık birbirimizi suçlamaya değil, birbirimiz, anlamaya ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin kuruluşu birlikte hareket etmektir. Aziz Yıldırım keşke gitmeseydi. Sayın Yıldırım lütfen kulübe gelin ve bütün sözleşmeleri, belgeleri inceleyin. Soru işaretleriniz varsa bunları masada konuşalım, birbirimizi yıpratmadan. Fenerbahçe tartışmayla değil, şeffaflıkla büyür. Enerjimizi birbirimizle uğraşmaya değil, Fenerbahçe'yi ileri taşımak için harcamalıyız."

"BİZ ALKIŞA DEĞİL SONUCA TALİBİZ"

“İlk gün itibarıyla 'bu takımın psikolojisini ayağa kaldırmamız lazım' dedim. Teknik ekibimizin oyuncularımız nezdinde kredisi var. Ama güven sonuçla büyür. Biz istikrarı korumayı ve takımın moralini ayakta tutmayı seçtik. Taraftarlarımızın görüşlerine saygı duyuyorum ama ben baskıyla ve sosyal medya rüzgarıyla karar veren birisi değilim. Bizim hedefimiz kalıcı bir düzen kurmaktır. Bizim teknik ekibimizle ilgili kararımız nettir. Tedesco'yu göndermek en kolay olurdu. Biz istikrarı seçtik. Biz alkışa değil, sonuca talibiz. Kısa vadede önceliğimiz takımın fiziksel ritmini yeniden kazanması. Sezonu maalesef fiziksel olarak eksik başladık. Bu bir suçlama değil, tespittir. Bilimsel verilerle sezonun geri kalanını onaracak bir program gündeme aldık. Hocamızın takımı tanıyacak zamanı bile olmadı. Milli ara fiziksel ve zihinsel olarak toparlanmamız için önemli bir süreç.”

"BU KARAR CEZA DEĞİL HATIRLATMA"

"İki oyuncumuzu için kadro dışı kararı almak zorunda kaldık. Konunun ayrıntısına girmeyeceğim. Bu karar ceza değil, hatırlatma. Disiplin dışlamak için değil, hepimizi aynı çizgide tutmak için vardır. Takım içinde her şey konuşur ve çözülür. Dışarıya sadece oyun, mücadele ve inanç yansır. Bu olayın takımı olgunlaştıracağına inanıyorum. Hocamız ve oyuncularımıza güveniyorum. Gördüğümüz eksiklikleri ocak ayında tamamlayacağız. Biz yönetim olarak üzerimize düşeni yapacağız, onlar da da sahada üzerine düşeni yapacak. Taraftarlarımızdan sabır değil, destek istiyorum. Aynı kararlılıkla yürürsek bu tablo çok kısa süre içerisinde değişecek."

"Sponsorluk konusunda heyecan verici bazı gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki hafta iki yeni sponsorluk anlaşmasını heyecanla paylaşmayı bekliyoruz."

"EN BASİT İŞLEMLERİ YAPAMIYORUZ"

"Yönetim kuruluna verilmesi gereken bazı yetkiler onaylanmadı. Bu kararlar bizim elimizi bağladı. En basit işlemleri yapamıyoruz. Bu yetkiler geçmişte herkese verildi. Ancak o gün maddelerin anlatımı ve tansiyon, onaya engel oldu. Hiçbir maddede hesabını veremeyeceğiz bir şey yok. Haftaya cumartesi bu yetkiler için sizden destek bekliyoruz."