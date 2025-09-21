Sadettin Saran'dan değişim mesajı: 'İnşallah değişimin ilk günü olacak bugün'

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, kulübün olağanüstü seçimli genel kuruluna ilişkin açıklamada bulundu.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurulda basın mensuplarına açıklamada bulunan Saran, şunları kaydetti:

"Hepinize teşekkür ederim. Bugün Fenerbahçe'nin bayramı. Bugün Fenerbahçe için buradayız, ne Ali Bey için ne benim için. Önemli olan, katılımın çok olması ki gösterelim kendi ihtişamımızı. Sadece kendimize değil dışarıya da. O yüzden ben bugün için bayram diyorum. İnşallah değişimin ilk günü olacak bugün.

Bu arada da söylentilere inanmayıp, bu bel altı vuruşlara ve söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız, çok sağ olun."