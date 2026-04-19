Sadettin Saran'dan dikkat çeken şampiyonluk açıklaması!

Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, katıldığı bir organizasyonda şampiyonlukla ilgili açıklamalar yaptı.

“ŞAMPİYONLUĞA HALA İNANIYORUM”

Şampiyon olacaklarına hala inandığını belirten Sadettin Saran, "Üzüldük, yaralandık ama şansımız var" ifadesini kullandı.

FUTBOLCULARLA YAPTIĞI GÖRÜŞME

Önlerinde Ziraat Türkiye Kupası da olduğunu belirten Saran, futbolcularla dün konuştuğunu aktararak, "Görüyorum o isteği, o üzüntüyü ve o hırsı. İnşallah iyi olacak" şeklinde konuştu.