Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında 'yasadışı bahis' davası!
İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Saadettin Saran ve bazı şüpheliler hakkında, "S SPORT" internet sitesinde yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yaptıkları iddiasıyla 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Ayrıca Acun Ilıcalı hakkında da, 'yasadışı bahis'ten dava açıldı.
İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Saadettin Saran ve bazı şüpheliler hakkında, "S SPORT" internet sitesinde yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yaptıkları iddiasıyla 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Saran "şüpheli" olarak yer aldı.
3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İddianamede, Saran ile bazı şüphelilerin, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş. bünyesinde hizmet veren "S SPORT" internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddiasıyla, "Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.
ACUN ILICALI'YA DA DAVA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapılması tespitleri üzerine Acun Ilıcalı hakkında da soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Acun Ilıcalı "şüpheli" olarak yer aldı. İddianamede Acun Ilıcalı ile diğer şüpheliler hakkında 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan hapis ve adli para cezası talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.
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