Sadettin Saran'dan Galatasaray itirafı! 'Bugün ayrı bir heyecan var'

18.01.2026 14:22:00
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Her Deplasman Bir Okul" projesi kapsamında Alanya'da ziyaret ettiği okulda konuştu. Saran, Galatasaray maçına da değindi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Saran, "Her Deplasman Bir Okul" projesi kapsamında Alanya'da ziyaret ettiği okulda açıklamalarda bulundu. Sadettin Saran, "Dünkü sonuçtan sonra ayrı bir heyecan var" diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Ben ve ekibim her deplasmana büyük bir heyecanla gidiyoruz. Bugün ayrı bir heyecan var tabii dünkü sonuçtan sonra. Bu heyecanın büyük bir kısmı, inanın bana, çocuklarla buluşacağımız için de. Sizlerle bir araya gelmek bizi çok mutlu ediyor, bize moral veriyor. Bizim başlattığımız en güzel projelerden birisi, her deplasmanda bir okul projesi. Biz bundan büyük keyif alıyoruz" dedi.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Gaziantep FK ile berabere kalmasının ardından, bugün Alanyaspor karşısında kazanması halinde Galatasaray ile puan farkını 1'e düşürecek.

