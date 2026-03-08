Sadettin Saran'dan hakem isyanı: 'Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.03.2026 22:53:00
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Saran, "Hakemlere değinmek istiyorum. Dün de bugün de... Biz adil rekabet ortamı istiyoruz. Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli takım geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini Matteo Guendouzi, Nene ve Sidiki Cherif kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran açıklamalarda bulundu. Saran açıklamasında, "Futboldan memnun muyuz? Çok değiliz. Mücadele ruhundan dolayı çok mutluyuz. Taraftarımıza seslenmek istiyorum, taraftarımız olmadan şampiyon olamayız" dedi.

Saran sözlerine şöyle devam etti: 

"Hakemlere değinmek istiyorum. Dün de bugün de... Biz adil rekabet ortamı istiyoruz. Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz."

Maçın ardından Sadettin Saran ayrıca, "Korkarım ki sene sonuna maç yönetecek hakem kalmayacak. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Lütfen son saniyeye kadar hep destek tam destek" açıklamasında bulundu.

