Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri: 'Bizim sorumluluğumuz ve hedefimiz bellidir'

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran toplantıda açıklamalarda bulundu.

Saran açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Zaman zaman bizde bu koltuklarda çok uzun süredir oturuyormuşuz gibi hissediyoruz. Oysa bugün baktığımızda 4 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Göreve geleli çok uzun bir süre olmadı. Bu kısa sürede camiamızın ne kadar diri, ne kadar güçlü ve ne kadar kenetlenmeye hazır olduğunu gördük. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yarıştığımız tüm kulvarlarda heyecanımız devam ediyor. Futboldan voleybola, basketboldan tüm branşlarımıza sporcularımız mücadelelerini sürdürüyor.”

'DOĞRU BİRLİKTELİKLE NELER YAPILABİLECEĞİNİ GÖSTERDİK'

"Hem sportif hem kurumsal anlamda Fenerbahçe'nin geleceğini düzene oturtmak için yoğun bir çaba içindeyiz. Camiamızın içinde neşe, umuda yeniden sarılma isteği var. Futbol takımımıza ilk kupasını kazandırdık. Doğru birliktelikle neler yapılabileceğini gösterdik."

'BİZİM SORUMLULUĞUMUZ VE HEDEFİMİZ BELLİDİR'

"Ben ve arkadaşlarım seçim sürecinde ne söylediysek bugün de onun peşindeyiz. Bizim sorumluluğumuz ve hedefimiz bellidir, o da şampiyonluk. Bu hedefe taşıyacak olan da sahada mücadele eden takımımızdır. Eksiklerimizi görüyoruz ve biliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."