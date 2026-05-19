Şampiyon Fenerbahçe ArsaVev gol oldu yağdı

19.05.2026 17:14:00
Turkcell Kadınlar Süper Lig'inin 29. haftasında şampiyon Fenerbahçe ArsaVev, sahasında Ünye Kadın SK'yi 8-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Fenerbahçe arsaVev, 29. haftada konuk ettiği Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 yendi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli ekip, 28. dakikada Busem Şeker ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 32. dakikada Maria Alves ile farkı 2'ye (2-0) çıkardı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda da gollerine devam eden sarı-lacivertli takım, 56. dakikada İpek Kaya, 70. dakikada Andrea Staskova ile farkı açmaya devam etti: 4-0.

Fenerbahçe, 76. dakikada penaltı kazandı. Konuk ekipte kale çizgisi üzerinde topa elle müdahale ettiği için Agnesa Gashi, kırmızı kart gördü. 77. dakikada penaltıyı kullanan Yağmur Uraz, kaleci Sudenur Yolcu'yu geçemedi. 81'inci dakikada Yağmur Uraz bu kez sahneye çıktı ve takımının 5. golünü attı: 5-0.

87. dakikada sarı-lacivertlilerde Flourish Chioma Sabastine, rakibinin müdahalesiyle yerde kalırken hakem beyaz noktayı gösterdi. 88'inci dakikada kullanılan penaltıyı Andrea Staskova ağlarla buluşturdu: 6-0.

90. dakikada ceza yayının içinden Cansu Gürel, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı 7'ye çıkardı: 7-0.

90+4. dakikada Busem Şeker ile bir gol daha bulan sarı-lacivertli takım, maçı 8-0 kazandı.

Şampiyon Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 80 yaptı. Ünye Kadın Spor Kulübü ise 40 puanda kaldı.

Tarihinde ilk kez bu sezon kadın futbolunda zafere ulaşan sarı-lacivertliler, sezonu Fatih Vatanspor; Ünye Kadın Spor Kulübü de Amed Sportif Faaliyetler maçıyla noktalayacak.

ÜNYE KADIN SPOR KULÜBÜ FUTBOLCULARINDAN ALKIŞ

Ünye Kadın Spor Kulübü futbolcuları, lig şampiyonluğundan dolayı Fenerbahçeli oyuncuları karşılaşma öncesinde alkışladı.

Bir koridor oluşturan Ordu temsilcisinin futbolcuları, başarısından dolayı sarı-lacivertlileri alkışlarla kutladı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Eyüpspor maçını yorumladı: 'Sezonun özeti gibi bir maç' Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Eyüpspor ile 3-3 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi: '2 tane santrfor alacağız, belki üçüncüsünü de...' Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Sevdalılar Derneği'ni ziyaret etti. Aziz Yıldırım burada forvet transferine dair önemli açıklamalar yaptı.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına başarı sözü: 'Seneye çok daha farklı şeyler konuşacağız' Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, 3-3 sona eren Eyüpspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Kerem Aktürkoğlu "Seneye çok daha farklı şeyler konuşacağız" dedi ve Fenerbahçeli taraftarlara başarı sözü verdi.