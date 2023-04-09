Sadettin Saran: 'Son günlerde başkan olmam için yoğun talepler var'
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığı için yeşil ışık yaktı.
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe’de alınacak olası bir kongre kararı üzerine aday olacağını açıkladı.
İzmit’te kalabalık bir topluluğun katılımıyla 24. Atatürk Spor Salonu’nu açan Saran, “Son günlerde başkan olmam için yoğun ilgi var. Fenerbahçe aşığı biri olarak bu işe seve seve soyunurum. Fakat şu ortamda konuşarak karıştırıcı biri olmak istemiyorum” dedi.
Sadettin Saran’la açılış töreni sonrası kısa bir söyleşi yaptık. Saran, son günlerde Kadıköy’de kaybedilen Beşiktaş ve yine Kadıköy’de kazanılan Kayserispor karşılaşmalarında yaşanan tribün olumsuzluklarına değinerek, “Bu takım hepimizin takımı, sahip çıkalım. Gün birlik beraberlik zamanı. Hafta içinde üç kulvarda (basketbol, voleybol, futbol) güzel sonuçlar aldık. Karamsar olmaya gerek yok. Futbolcuları yuhalamak, ıslıklamak zarar verir. Taraftarlarımız takımlarının arkasında dursunlar ve desteklerini esirgemesinler. Görünen o ki; ligde hâlâ şampiyonluk ihtimalimiz var. Biz büyük camiayız. Fenerbahçe her zaman zoru başarır” ifadelerine yer verdi.
Sadettin Saran, kaybedilen derbilerle ilgili olarak ise “Tabii ki bu maçları evimizde kaybetmemiz hoş olmadı” yorumunu yaptı.
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