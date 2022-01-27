İş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu üyesi Kenan Saran'ın babası Özbek Saran, hayatını kaybetti.
Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Özbek Saran yarın ikindi namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak.
YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Özbek Saran'ın cenazesi 28 Ocak 2022 Cuma günü, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.
Saran Group'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer kullanıldı:
"Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Üyemiz Kenan Saran ve kardeşleri Sadun Saran ve Sinan Saran'ın sevgili babası, değerli büyüğümüz Özbek Saran'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Tanrı'dan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Saran Group Ailesi'ne sabır dileriz. Başımız sağ olsun."
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