Sadettin Saran'dan Conte iddialarına cevap: 'Türk spor tarihinin en...'

Yayınlanma: 23.04.2024 - 21:38

Güncelleme: 23.04.2024 - 21:39

Fenerbahçe'de daha önce başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, TV 100'de Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulundu.

İşte Saran'ın açıklamaları:

"Niye bu dönem başkan adayısınız?"

"Bu benim hayalimdi çünkü iyi yapacağıma inanıyordum. Hala inanıyorum. O zamanlar aday olamadım, istedim, olamadım. 2 defa ihraç edildim. Bir keresinde, o zamanki başkan, "Hodri meydan" dedi. Ben de yasaklıydım, ihraç edilmiştim, "Kaldır yasağımı ben varım" dedim. İnsanlar da sanıyor ki, bir türlü çıkmıyor, çıkamadım. 2018'de yasal hakkım vardı. Burada önemli olan başkan olmak değil, önemli olan iyi başkan olmak. Fark yaratan başkan olmak lazım. Bu işin hakkını vermek lazım. 2018'de, o süreçte aday olmadım, oyları bölmenin anlamı yok. Ali Bey büyük bir farkla kazandı. O zaman o yüzden aday olmadım."

ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞMESİ

"Bu sefer, kasım ayında Ali Bey ile görüştük. "Çok emek verdin, maddi - manevi çok yoruldun. Aday olmayacaksan ben varım, bu işi iyi yapacağıma inanıyorum" dedim. O da, "Ben de senin iyi yapacağına inanıyorum" dedi. "Ben aday olup olmayacağı bilmiyorum ama asla asla deme" dedi. Bize defterleri açtı. İnanılmaz şeffaf yaklaştı bize. Ona yapılmayanı o bize yaptı. Biz Ali Bey'in şeffaflığı sayesinde Ekim-Kasım ayından beri ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Şunu iddia ediyorum, Türk spor tarihinin en hazır yönetimiyle geliyoruz."

"MÜTHİŞ BİR MÜCADELE VAR"

"Fenerbahçe 10 senedir şampiyon olamıyor. Burada futbolda başarı var demek dürüst olmaz. Ama bu başarısızlığı sadece Ali Bey'e bağlamak haksızlık, kötü niyet olur. Bu doğru değil, müthiş bir mücadele var."

"DÜZELTİLMEYECEK ŞEYLER DEĞİL"

"Müthiş dış etkenler var. Yapılanlar, şeffaflık, diğer branşlar, dünya spor kulübü olarak baktığımda başarı var. Futbolda yok maalesef. Ankara ile ilişkiler kötü başladı içimizdekiler yüzünden süreç iyi yönetilemedi. Onlar da düzeltilmeyecek şeyler değil."

"İSTENMİYOR ŞAMPİYONLUĞUMUZ"

Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?

"İstenmiyor bizim şampiyon olmamız. Fenerbahçe'nin üzerinde oyunlar oynandığını düşünüyorum. Sivas maçındaki penaltı, penaltı değildi. Trabzon olayı şaka gibi, tarihe geçecek bir olay. Dolayısıyla oynandığını düşünüyorum."

"TARZLARIMIZ ÇOK FARKLI"

Ali Bey aday olursa onun yönetimine girer misiniz?

"Girmem. Her yiğidin farklı bir yoğurt yemesi var. Ben Ali Bey'in iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Tarzlarımız çok ayrı. Kendisine de söyledim, biz geçinemeyiz. Kötü anlamda söylemiyorum biz çok farklıyız. Dolayısıyla sorunun cevabı, hayır. Ona çok iyi, başarılı olacak iyi Fenerbahçeli insanlar tavsiye edeceğim. Aday olamazsam, kazanamazsam iyi Fenerbahçeliler kazandırdım Fenerbahçe'ye. Onu düşünüyorum, inanıyorum."

"ADİL, MERTÇE DEĞİL"

Ligden çekilmenin tartışılması

"Burada yönetimi eleştirmek çok kolay ama çok adil, mertçe bir hareket olmaz. Ben, yönetimin elini zayıflatmak ve bu konularda yorum yapmak istemiyorum."

CONTE, İSMAİL KARTAL

"Conte ile anlaştığınız doğru mu? Siz olsanız İsmail Kartal ile çalışır mısınız?"

"Bu konularda yorum yapmak hocanın ve oyuncuların emeğine saygısızlık olur. Biz çalışıyoruz. Projelerimizi hazırladık. Maddi kaynak sağladık, uğraşıyoruz. Bizim önceliğimiz ailemiz ondan sonra Fenerbahçe. Burada da fark yaratacağımıza inanıyoruz. Türk spor tarihinin en hazır ekibi ile geliyoruz."

"KESİNLİKLE DEĞİŞİM ŞART"

"Türk futbolu ile ilgili herkesin mutsuz olduğu bir durum var. Federasyonla ilgili görüşünüz ne? Seçimin acil ve önemli olduğunu düşünüyor musunuz, yoksa Avrupa Şampiyonası sonrasına mı ertelenmeli?"

"Seçim bir ay fark edecek ama kesinlikle bir değişim şart.

"GÖREV DAĞILIMI YAPACAĞIZ"

"Bir kere bütün yöneticilerin futboldan anlaması gerekmiyor. İyi yönetici olması gerekiyor. Bilmediğini, biliyor olması gerekiyor. Biz burada görev dağılımı yapacağız. Ben spordan gelen bir insanım. Başarıyı neyle ölçersin, ona ulaşmak için nelerden vazgeçtiğinle ölçersin. Dolayısıyla biz oralara geleceğiz diye her yol mübah değil bizim için. Biz doğru olanı yapacağız. Spor kültürüyle geleceğiz."