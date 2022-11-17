Sadio Mane'den Senegal'e kötü haber
Senegalli futbolcu Sadio Mane'nin Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği açıklandı.
Senegal'e yıldız ismi Sadio Mane'den kötü haber geldi.
Sakatlığı bulunmasına rağmen, Dünya Kupası kadrosunda yer alan Mane'nin turnuvayı kaçıracağı açıklandı.
Senegal Milli Takımı doktoru tarafından yapılan açıklamada, Mane'nin turnuvayı kaçırmasının yanı sıra ameliyat olacağı belirtildi.
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