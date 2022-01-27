Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni: Bilgim yok
Bakırköy'de şoförü ile birlikte yemek yediği balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni Mehmet Akyüz, olayın nedeniyle ilgili bilgileri olmadığını ifade ederek, “Cenazesi Rize'ye götürülecek" dedi.
Olay saat 00.30'da Bakırköy'deki bir balıkçıda meydana geldi. Bir dönem Beşiktaş yöneticiliği de yapan sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), şoförü ile birlikte yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
"EŞİNE DE ULAŞILMADIĞIYLA İLGİLİ DE BİLGİM YOK"
Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini almak için adli tıp kurumuna gelen kuzeni Mehmet Akyüz, konuştu. Akyüz, olayla ilgili bir bilgileri olmadığını ifade ederek Ece Erken'den de haberlerinin olmadığını söyledi. Akyüz, “Rize'ye götürecekler. Cenazesi burada kılınacak diye geldik ama burada olmayacak. Olayla ilgili hiç bilgim yok. Eşine de ulaşılmadığıyla ilgili de bilgim yok" dedi.
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