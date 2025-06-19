Sağlık kontrolünden geçti: Dzeko'nun yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'nun yeni adresi Fiorentina oluyor.
Dzeko, İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden geçti. Dzeko'nun sağlık kontrollerinin ardından Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması ve resmi transfer duyurusunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Fenerbahçe'de iki sezonda 99 maçta süre bulan Dzeko, 46 gol attı ve 18 asist yaptı.
#Calciomercato | #Fiorentina, #Dzeko è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche @SkySport pic.twitter.com/AyIccLGXUE— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 19, 2025