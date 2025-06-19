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Sağlık kontrolünden geçti: Dzeko'nun yeni takımı belli oldu!

Sağlık kontrolünden geçti: Dzeko'nun yeni takımı belli oldu!

19.06.2025 11:40:00
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Cumhuriyet Spor
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Sağlık kontrolünden geçti: Dzeko'nun yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, Fiorentina ile sözleşme imzalayacak. Bosnalı golcü, İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'nun yeni adresi Fiorentina oluyor.

Dzeko, İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden geçti. Dzeko'nun sağlık kontrollerinin ardından Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması ve resmi transfer duyurusunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de iki sezonda 99 maçta süre bulan Dzeko, 46 gol attı ve 18 asist yaptı.


İlgili Konular: #Fiorentina #Edin Dzeko

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