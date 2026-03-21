Sahalardan ne kadar uzak kalacak? Victor Osimhen'den sakatlık açıklaması!

21.03.2026 12:15:00
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, ülkesinde katıldığı bir yayında sakatlığına dair konuştu.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'da bir yayıncıya açıklamalarda bulundu.

Osimhen'in açıklamaları şu şekilde:

"Futbol açısından baktığında, herkes bilir ki ilhamımı Didier Drogba’dan alıyorum."

"DAHA KÖTÜLERİNİ YAŞADIM"

Kolundaki kırık hakkında:

"Ben artık bu tür şeylere yabancı değilim. Daha kötülerini yaşadım. Biliyorsun ki şu an yüzümde demir var. Yüzümde yaklaşık 18 vida operasyonu geçirdim ve hâlâ sağ tarafımla yemek yiyemiyorum. O yüzden bu kırık benim için sadece ufak bir şey."

"Ameliyat olmam lazım. Kolum kırık. Maksimum 5-6 hafta. İlk 4 hafta dinlenme ve iyileşme süreci. Sonraki 2 hafta ise tek başına antrenman yapıyorsun, kondisyonunu geri kazanıyorsun."

"GERÇEK SEVGİYİ GÖRDÜM"

"Galatasaray benim için bir kulüpten daha fazlası... Yollarımızın kesişmesi kaderdi. O kulübe girdiğin anda şunu fark ediyorsun… özellikle genç oyuncuların formaya nasıl ter döktüğünü, armaya nasıl bağlı olduklarını görüyorsun."

"Ve açıkçası, daha önce yaşamadığım şeyleri orada yaşadım gerçek sevgi. Futbolda oyunculara her zaman bu sevgi gösterilmez ama o kulüpte, hem kulüp içinde hem de dünyanın dört bir yanındaki taraftarlardan bunu hissettim."

"KULÜP BANA AİT GİBİ!"

"Ben kulübe ait olmaktan çok, kulüp bana ait gibi."

"Bizim bir geleneğimiz var… Her maçtan sonra ellerimizi kaldırır, üç kez aynı hareketi yapıyoruz. Buna üçlü diyoruz. Benim kızım bile bunu çok iyi yapıyor."

"KONATE BANA MESAJ ATTI"

"Gerçekten bu, bir futbolcunun hayatında her zaman yaşayabileceği bir şey değil. Bazı oyuncular 10-20 yıl oynar ama böyle bir sevgi ve bağlılık hissini hiç yaşayamaz."

Osimhen, kolunun kırılmasının ardından Liverpool oyuncularının kendisine mesaj attığını açıkladı:

"Sonra bana gelip ulaştılar. Bu şeyin ciddi olduğunu bilmiyormuş. (Konate) bana Instagram'dan mesaj attı. Bana zarar vermek istememiş. Önceki sakatlıklarıma kıyasla bu hiçbir şey."

"DENEDİM AMA OLMADI"

"Top geliyordu, savunmacıyla geldim, elim boştaydı, onun dizini getirdiğini bilmiyorum, elim boştaydı, onun dizi benim koluma geldi. Önce kırıldığını anlamadım. Maç bitmeden geçer diye düşündüm. Koşmak isteyince o şey beni ağırlaştırdı. Sanki elim düşüyormuş gibi oldu. Denedim kendimi ama olmadı."

