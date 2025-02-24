Saint-Maximin'den maç sonu paylaşım!
Fenerbahçe forması giyen Allan Saint-Maximin, 0-0 biten Galatasaray derbisinin ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçeli futbolcu Allan Saint-Maximin, 0-0 biten Galatasaray derbisinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Instagram üzerinden paylaşımda bulunan Fransız futbolcu, "Mood" yazarak üzgün surat emojisini kullandı.
Saint-Maximin'in bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarların ilgisini gördü.
Etiketler: #Allan Saint-Maximin #fenerbahçe #galatasaray
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