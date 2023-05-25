Sakaryaspor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig play-off karşılaşmasında Sakaryaspor evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de normal sezon tamamlanırken, Samsunspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükselen takımlar oldu.

Süper Lig'e çıkacak 3. takım play-off'larla belli olacak.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak Sakaryaspor - Eyüpspor karşılaşması 26 Mayıs Cuma günü (yarın) saat 20.00'de başlayacak.

Sakaryaspor-Eyüpspor play-off karşılaşması TRT spor kanalından naklen yayımlanacak.

PLAY- OFF'TA İKİNCİ TUR

İlk turun tek, ikinci turun ise çift maç eleme usulüne göre yapılacağı play-off'ta ikinci tur müsabakaları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Yeri daha sonra ilan edilecek final ise 8 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

PLAY- OFF 28. KEZ UYGULANIYOR

Bu sezon 28. defa uygulanan play-off sisteminde Pendikspor ve Bodrumspor ilk defa, Sakaryaspor beşinci, Göztepe üçüncü ve Eyüpspor ikinci kez mücadele edecek.

Bu ekiplerden Göztepe ve Sakaryaspor, ikişer kez play-off'tan Süper Lig vizesi aldı.