Sakaryaspor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor. Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı turda Sakaryaspor sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Peki, Sakaryaspor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. Lig play-off karşılaşmasında Sakaryaspor evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.
Spor Toto 1. Lig'de normal sezon tamamlanırken, Samsunspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükselen takımlar oldu.
Süper Lig'e çıkacak 3. takım play-off'larla belli olacak.
SAKARYASPOR-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak Sakaryaspor - Eyüpspor karşılaşması 26 Mayıs Cuma günü (yarın) saat 20.00'de başlayacak.
SAKARYASPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Sakaryaspor-Eyüpspor play-off karşılaşması TRT spor kanalından naklen yayımlanacak.
PLAY- OFF'TA İKİNCİ TUR
İlk turun tek, ikinci turun ise çift maç eleme usulüne göre yapılacağı play-off'ta ikinci tur müsabakaları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Yeri daha sonra ilan edilecek final ise 8 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.
PLAY- OFF 28. KEZ UYGULANIYOR
Bu sezon 28. defa uygulanan play-off sisteminde Pendikspor ve Bodrumspor ilk defa, Sakaryaspor beşinci, Göztepe üçüncü ve Eyüpspor ikinci kez mücadele edecek.
Bu ekiplerden Göztepe ve Sakaryaspor, ikişer kez play-off'tan Süper Lig vizesi aldı.
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