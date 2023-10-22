Sakat oyuncuları ne durumda? Thomas Tuchel'den Galatasaray maçı açıklaması!
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in teknik direktörü Thomas Tuchel, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçına ilişkin konuştu. Alman hoca, sakatlığı bulunan oyuncuları hakkında bilgi verdi.
Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray maçı öncesi açıklama yaptı.
Tuchel yaptığı açıklamada, "Dayot Upamecano, Serge Gnabry ve Raphael Guerreiro, Galatasaray maçında forma giyemeyecek" dedi.
"KADRODA OLMAYACAK"
Alman çalıştırıcı, "Noussair Mazraoui muhtemelen salı günü forma giyemeyecek fakat hala küçük de olsa bir ihtimal bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Thomas Tuchel daha önce de Manuel Neuer'in iyileştiğini ve Galatasaray maçında yedek kulübesinde olacağını açıklamıştı.
GORETZKA ŞÜPHELİ
Öte yandan Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih'in Mainz ile oynadığı maçta sakatlanan Leon Goretzka'da kırık şüphesi olduğu ve yapılacak kontrollerin ardından durumunun belli olacağı belirtildi.
Leon Goretzka
Galatasaray ile Bayern Münih, 24 ekim Salı günü 19.45'te RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
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