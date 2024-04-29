Sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuştu: Jayden Oosterwolde'den dikkat çeken paylaşım!

Yayınlanma: 29.04.2024 - 16:42

Güncelleme: 29.04.2024 - 16:42

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'den taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos deplasmanında sakatlanan ve ameliyat olan Hollandalı futbolcu, yeşil sahada yer aldığı video paylaştı. Oosterwolde, bu paylaşımında "Kum saati" emojisi de kullanarak sahalara geri dönüşünün mesajını verdi.

İSMAİL KARTAL'DAN OOSTERWOLDE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ameliyat olan ve sezonu kapattığı öne sürülen Oosterwolde için Olympiakos ile oynanan rövanş karşılaşması öncesi, "Jayden Oosterwolde şu anda iyi bir durumda ve çok güçlü bir kas yapısı var. Biz de beklenenden daha erken döneceğini düşünüyoruz. Lig bitmeden aramıza katılacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

41 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Fenerbahçe'de bu sezon 41 maçta süre bulan 23 yaşındaki Oosterwolde, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Oosterwolde'nin paylaşımı şu şekilde: