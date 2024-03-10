Sakatlığı nedeniyle forma giyememişti: Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gelişmesi!
Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 5-1'lik skorla mağlup eden Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavili takımda, 10 Mart Pazar günü yapılan antrenmanda, sakatlığı nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır da yer aldı.
Abdullah Avcı, Karagümrük karşılaşmasının ardından Uğurcan Çakır için, "Kaptanımız Uğurcan Çakır, 2-3 haftadır ağrılarla oynuyordu. Artık ağrı eşiği kendisini zorlamaya başladı. Koruma altına aldık. Sağlık ekibimiz bu konuyla alakalı 2-3 gün içerisinde daha detaylı açıklama yapacaktır." sözlerini kullanmıştı.
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 17 Mart Pazar günü sahasında konuk edecek.
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