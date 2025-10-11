Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sakatlığı nedeniyle milli takıma katılmamıştı... Ismail Jakobs'un sahalara döneceği maç belli oldu

11.10.2025 13:18:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Jakobs, Senegal Milli Takımı'na da katılmamıştı. Futbolcunun sahalara ne zaman döneceği netlik kazandı.

Galatasaray'da futbolcular 4 günlük iznin ardından Kemerburgaz'da toplandı. Hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılarda Singo'nun tedavisi devam ediyor. Hafif sakatlıkları bulunan Jakobs ve Kaan Ayhan ise takımdan ayrı çalışıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre sakatlığı nedeniyle Senegal Milli Takımı'na katılmayan Jakobs'un durumu belli oldu. Milli ara dönüşü Jakobs'un iyileşeceği ve Başakşehir maçına yetişebileceği belirtildi.

Jakobs bu sezon Galatasaray formasını 10 maçta giyerken gol ya da asist katkısı vermedi. Sarı-kırmızılı kulüple 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İlgili Konular: #galatasaray #sakatlık #Ismail Jakobs

