Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı: Mauro Icardi'ye sürpriz talip!

Yayınlanma: 26.12.2024 - 11:50

Güncelleme: 26.12.2024 - 11:50

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kaparken, bu süreçte özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi.

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Mauro Icardi gelecek sezon farklı bir takımın formasına giymeye çok soğuk bakmıyor. Arjantinli yıldızın çevresinden edilen bilgiye göre, Icardi'nin kendisine gelen teklifleri dinleyeceği iddia edildi.

REAL BETIS TALİP OLDU

Haberde Icardi'ye Real Betis'in talip olduğu belirtildi. La Liga ekibinin Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona'ya kafa tutacak kaliteli bir santrfor arayışında olduğu vurgulandı. Bu doğrultuda Icardi'yi listesine alan Betis'in önünde maaş engeli bulunuyor.

Icardi'nin 10 milyon Euro'yu bulan maaşının Real Betis için oldukça fazla olduğu belirtildi. Transferin gerçekleşmesi için Icardi'nin maaşında önemli bir kesintiyi kabul etmesinin gerektiği aktarıldı.

Mauro Icardi'nin 2 senedir formasını giydiği Galatasaray ile sözleşmesi 2026'da sona eriyor.