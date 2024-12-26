Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı: Mauro Icardi'ye sürpriz talip!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye bir İspanyol takımının talip olduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kaparken, bu süreçte özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi.
İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Mauro Icardi gelecek sezon farklı bir takımın formasına giymeye çok soğuk bakmıyor. Arjantinli yıldızın çevresinden edilen bilgiye göre, Icardi'nin kendisine gelen teklifleri dinleyeceği iddia edildi.
REAL BETIS TALİP OLDU
Haberde Icardi'ye Real Betis'in talip olduğu belirtildi. La Liga ekibinin Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona'ya kafa tutacak kaliteli bir santrfor arayışında olduğu vurgulandı. Bu doğrultuda Icardi'yi listesine alan Betis'in önünde maaş engeli bulunuyor.
Icardi'nin 10 milyon Euro'yu bulan maaşının Real Betis için oldukça fazla olduğu belirtildi. Transferin gerçekleşmesi için Icardi'nin maaşında önemli bir kesintiyi kabul etmesinin gerektiği aktarıldı.
Mauro Icardi'nin 2 senedir formasını giydiği Galatasaray ile sözleşmesi 2026'da sona eriyor.
Spor Haberleri
- Lakers, Golden State Warriors'u son saniyede devirdi!
- İspanya'da gündem Fenerbahçe ve En-Nesyri!
- Mauro Icardi'ye sürpriz talip!
- Wolverhampton'ın konuğu Manchester United
- Liverpool'un konuğu Leicester City
- Chelsea'nin konuğu Fulham
- Manchester City'nin konuğu Everton
- 26 Aralık Perşembe günü maç programı...
- Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim itirafı!
- Lyon'dan Galatasaray'a Mikautadze yanıtı!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' yanıtı sonrası gözaltına alındı
- ORC Araştırma 2024'ün son anketini açıkladı
- Erdoğan'dan açlık sınırına sadakat!
- Kanal D'den flaş 'Annem Ankara' kararı
- Gözaltına alınan Kadir İpek hakkında yeni gelişme
- 'Senin ne kadar acınacak bir hale geldiğinin...'
- Boykot çağrısı yaptı!
- Suriye’de Aleviler sokağa çıktı
- Asgari ücrete ek zam gelecek mi?
- Müebbet hapse çarptırılan 31 er tahliye edildi