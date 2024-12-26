Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı: Mauro Icardi'ye sürpriz talip!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye bir İspanyol takımının talip olduğu iddia edildi.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı: Mauro Icardi'ye sürpriz talip!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 11:50

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kaparken, bu süreçte özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi.

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Mauro Icardi gelecek sezon farklı bir takımın formasına giymeye çok soğuk bakmıyor. Arjantinli yıldızın çevresinden edilen bilgiye göre, Icardi'nin kendisine gelen teklifleri dinleyeceği iddia edildi.

REAL BETIS TALİP OLDU

Haberde Icardi'ye Real Betis'in talip olduğu belirtildi. La Liga ekibinin Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona'ya kafa tutacak kaliteli bir santrfor arayışında olduğu vurgulandı. Bu doğrultuda Icardi'yi listesine alan Betis'in önünde maaş engeli bulunuyor. 

Icardi'nin 10 milyon Euro'yu bulan maaşının Real Betis için oldukça fazla olduğu belirtildi. Transferin gerçekleşmesi için Icardi'nin maaşında önemli bir kesintiyi kabul etmesinin gerektiği aktarıldı.

Mauro Icardi'nin 2 senedir formasını giydiği Galatasaray ile sözleşmesi 2026'da sona eriyor.


Etiketler: #mauro icardi #galatasaray #real betis

İlgili Haberler

Jhon Arias'tan Galatasaray'a kötü haber!

Jhon Arias'tan Galatasaray'a kötü haber!
U17 derbisinde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!

U17 derbisinde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!
Forvet arayışları sürüyor: Lyon'dan Galatasaray'a Mikautadze yanıtı!

Forvet arayışları sürüyor: Lyon'dan Galatasaray'a Mikautadze yanıtı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler