Salernitana - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, deplasmanda Salernitana ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 10:54
Salernitana - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, deplasmanda Davide Nicola yönetimindeki Salernitana ile karşılaşacak.

SALERNITANA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Arechi Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

SALERNITANA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Michael Fabbri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Inter, ligde oynadığı son maçta Fiorentina'ya kendi evinde 1-0 mağlup olmuştu.

Salernitana ise Spezia deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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