Salih Özcan EURO 2024'ü dört gözle bekliyor: 'Kırmızıya boyayacağız'

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçlarına ilişkin konuştu. Salih Özcan, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te Dortmund kentinde oynayacağı karşılaşmalar hakkında, "O günü dört gözle bekliyorum. Bizim milletle, o stadın içinde daha değişiklik olur. Kırmızıya boyayacağız" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 16:49
Salih Özcan EURO 2024'ü dört gözle bekliyor: 'Kırmızıya boyayacağız'
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A Milli Takım'ın orta saha oyuncularından Salih Özcan, basın mensuplarına konuştu.

Macaristan ve Avusturya ile oynanacak maçlar için konuşan Salih Özcan, "Sert rakip olduklarını düşünüyoruz ve bizim için önemli maçlar. Kazanacağımızı ve bizim için iyi bir test olacağını düşünüyorum" dedi.

NURİ ŞAHİN AÇIKLAMASI

A Milli Takım'ın EURO 2024'te Dortmund'da maç yapacağı hatırlatılan milli futbolcu, "O günü dört gözle bekliyorum. Bizim milletle, o stadın içinde daha değişiklik olur. Kırmızıya boyayacağız. Ev sahibi maçlar gibi olacak. İnşallah iyi maçlar çıkaracağız orada" diye konuştu.

Antalyaspor'dan Borussia Dortmund'un teknik ekibine katılan Nuri Şahin ile ilgili de görüşlerini aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Nuri Hoca ile iyi anlaşıyoruz. Geldiği için mutluyum. Taktiksel olarak çok iyi biri geldi Dortmund'a. Dediğim gibi Nuri Hoca geldiği için çok mutluyum" sözlerini sarf etti. Salih Özcan ayrıca Nuri Şahin'i de maçlarına davet ettiğini söyledi.


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