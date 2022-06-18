Salih Uçan ve Güven Yalçın'a Süper Lig'den talip
Beşiktaş'ta geleceği tartışmalı olan Salih Uçan ve Güven Yalçın'a Süper Lig'den talip çıktı. Sivasspor, iki oyuncunun transferi için düğmeye bastı.
Gelecek sezon yeniden üst sıralara tırmanmak isteyen Sivasspor, kadrosunu güçlendirme konusunda bir hayli iddialı görünüyor. Fanatik'in haberine göre, Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Sivasspor, Beşiktaş'tan iki futbolcuyu transfer etmek istiyor.
SİVASSPOR, GÜVEN VE SALİH'İ İSTİYOR
Şimdiye kadar sağ bek için sadece Murat Paluli'yi kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, orta saha için de Badou Ndiaye ile hayli yol kat etmiş, fakat transfer sonuçsuz kalmıştı. Kırmızı-beyazlılar, şimdi ise Beşiktaş'ın iki yıldızını gözüne kestirdi. Geçen sezon Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Salih Uçan ile golcü Güven Yalçın, Sivas'ın radarına girdi.
TRANSFER İÇİN İMKANLAR ZORLANACAK
Sivas, özellikle Salih'i orta alanda çok yönlü bir oyuncu olması sebebiyle kadrosuna katmak istiyor. Sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş ile bir türlü anlaşamayan Güven de kırmızı-beyazlıların çok istediği isimlerden biri. Gelen son haberlere göre Sivasspor, önümüzdeki günlerde ilk temasları sağlayacak. Sivas'ın, iki futbolcu için imkanları zorlayacağı öğrenildi.
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