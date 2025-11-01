Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.11.2025 12:10:00
Cumhuriyet Spor
Salomon Cappadocia Ultra Trail Eurosport’ta!

Kapadokya’nın büyülü vadilerinde geçen Salomon Cappadocia Ultra Trail’in hikayesini anlatan “The Fairy Trail” belgeseli, Eurosport ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra Trail, bu yıl 12’nci kez Kapadokya’nın büyüleyici coğrafyasında gerçekleştirildi.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya’nın tepeleri ve vadilerinde koşulan organizasyona, 79 ülkeden 2 bin 406 patika koşucusu katıldı. Ürgüp merkezden start alan sporcular, 119K, 63K, 38K ve 14K’lık parkurlarda mücadele etti. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dünyanın dört bir yanından sporcuları bir araya getiren yarış, yine unutulmaz anlara sahne oldu.

Bu benzersiz atmosferin ve sporcuların ilham verici hikayelerinin anlatıldığı “The Fairy Trail” belgeseli Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) katkılarıyla, Eurosport ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Belgeselin 45 dakikalık özet yayını, 3 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de Eurosport 1 kanalında yayınlanacak. Tekrarı ise 5 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da Eurosport 2 kanalında izlenebilecek.

İlgili Konular: #kapadokya #Salomon Cappadocia Ultra Trail

