Trabzonspor, Galatasaray maçının kamp kadrosunu açıkladı

31.10.2025 15:58:00
Cumhuriyet Spor
Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, kamp kadrosunu duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta mücadelesindeki derbide Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesinde bordo-mavililer hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada "Takımımız, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün 11.00’de Teknik Direktörümüz Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı" denildi.

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'un kamp kadrosu da netlik kazandı. 

Trabzonspor'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre bordo-mavili takımın kamp kadrosu şöyle:

Image

