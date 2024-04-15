Salzburg'da Türk teknik direktör ile yeni dönem!

Avusturya Süper Ligi ekiplerinden RB Salzburg, Gerhart Struber'in yerine sezon sonuna kadar Türk teknik direktör Onur Cinel'i göreve getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 15:40
Salzburg'da Türk teknik direktör ile yeni dönem!
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Teknik adam değişikliğine giden Avusturya ekibi RB Salzburg, teknik adamlığa bir Türk'ü getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada Gerhart Struber'in yerine sezon sonuna kadar Türk teknik direktör Onur Cinel'in göreve getirildiği ifade edildi.

Öte yandan açıklamaya göre; Onur Cinel, gelecek sezon Salzburg'un pilot kulübü FC Liefering'in başına geçecek.

Onur Cinel

ONUR CİNEL KİMDİR?

Türk kökenli bir Alman olan Onur Cinel, 17 Haziran 1985 tarihinde Essen'de doğdu. 38 yaşındaki Cinel, Rot Weiss Essen'de başlayan hocalık kariyeri, TuS Heven ve sonrasında Schalke ile devam etti. Hans Bruch, Bernhard Trares ve Norbert Elgert'in yardımcılığını yaptı. Daha sonra Avusturya Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük, Liefering'de teknik direktörlük, RB Salzburg U19'da teknik direktörlük yaptı.


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