Samet Akaydin'den Jorge Jesus itirafı: 'Samandıra'ya giderken korkudan titriyordum'

Çaykur Rizespor'un milli stoperi Samet Akaydin, A Milli Futbol Takımının play-off'taki rakipleri geçerek Dünya Kupası'na katılacağına inandığını söyledi.

"RAKİP KİM OLURSA OLSUN, DÜNYA KUPASI'NA KESİNLİKLE GİDECEĞİZ"

Samet Akaydin, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için bu ay tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off karşılaşmalarıyla ilgili "Ülke olarak Dünya Kupası'na katılmaya çok ihtiyacımız var. Ülkemiz ve milli takımımız Dünya Kupası'na gitmeyi kesinlikle hak ediyor" dedi.

"FENERBAHÇE İLE GALATASARAY ARASINDAKİ KAVGALARDA YERLİ OYUNCULARIN HEPSİ EZİLİYOR"

Samet Akaydin, sosyal medyada "Montella'nın evladı Samet" yorumlarına da güldüğünü belirterek şunları dile getirdi:

"Her oyuncuyla her hoca anlaşamaz. Hocayla aramda güven ilişkisi var. Hocayla beraber farklı bir Samet oluyorum. Aslında yapım da böyle, kendimi değersiz hissedersem benden performans alamazsın. Duygusal, lider ruhlu bir oyuncuyum ama o değeri hissetmeliyim, hissetmediğim de hiçbir şeyin önemi yok. Hocayla da aramdaki tek bağ bu, saygı. Artık yorulduk yani, gereksiz bunlar. Yaptığımız şeylere saygı duymuyorlar. Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan, Gürcistan, Hollanda, Çekya maçında verdiğim performansları görmezden gelip beni böyle yapmaları üzücü. Milli takım formasıyla iyi performans veren oyunculardan bir tanesiyim. Bunların üstünü çizip, Fenerbahçe'de kötü sezon geçirmiş... Bazı şeylerimiz uyuşmamış olabilir. Sırf bundan dolayı beni Twitter'da taşlıyorlar, kötülüyorlar. İsteyerek mi yaptım? Olmadı. Bazen bazı şeyler, bazı yerlerde olmuyor. Ben de Fenerbahçe'de olmadım, futbolda olan şeyler. Hala Fenerbahçe troll hesapları benim yakamı bırakmıyor. Niye? Galatasaray'la maç oynuyoruz. Galatasaray bizi yenince Fenerbahçe trolleri bana sallıyor. Fenerbahçe ile oynuyoruz, yenildiğimiz zaman Galatasaray trolleri saldırıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kaldık. Bunların arasında eziliyoruz. Tek ben değil, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki kavgalarda yerli oyuncuların hepsi eziliyor. En büyük sorunumuz bu."

DÖRT BÜYÜKLERDEN DE TRANSFER TEKLİFİ

Futbola Trabzon İdman Ocağı Spor Kulübü'nde başlayan, Trabzonspor altyapısı, Boluspor, Arsinspor, Sancaktepe, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formaları giyen Samet Akaydin, "Türkiye'de oynamadığım bir lig yok. Her ligde de şampiyonluk yaşadım Süper Lig hariç" diyerek kariyerinin önemli noktaları hakkında şöyle konuştu:

"Adana Demirspor'da şampiyonluk yaşadık, Süper Lig'e çıktık. İnanılmaz bir takım kurduk, Balotelli, Belhanda, Vargas… Samet Hoca ile Süper Lig'de ilk dört hafta kötü gittik, sıfır çekmiştik. O ara kadroya giriyordum ama oynamıyordum, Samet Hoca yerine Montella Hoca geldi, beni kadroya almadı. Hocayla ‘Oynamak istiyorum, sizden önce beni hiç oynatmadılar ama artık şans gelmesini istiyorum’ dedim. O da seni tanımıyorum, bakacağım antrenmanlar benim için önemli’ dedi. Konuştuk, ‘Hocam görürsün, siz beni oynatın formayı alacağım, bir daha da kimseye vermeyeceğim’ dedim. Ertesi hafta Rizespor’la maç vardı, ilk Süper Lig maçım, ilk 11 oynadığım maç Çaykur Rizespor'a karşı. İnanılmaz performans verdim. Ondan sonra her maç beni oynattı, hocanın güvenini kazandım. Bir dahaki sene birinci stoperi oldum, hatta kaptanlık verildi. Öyle kaliteli bir takımda kaptanlık yapma şerefini de yaşadım. Devre arası çok iyi teklifler geldi Trabzon’dan, Beşiktaş'tan, bırakmadılar. Montella Hoca da gitmeme izin vermedi, o giderse ben de giderim gibisinden konuştu. Milli takıma davet edildikten sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif geldi. Fenerbahçe maddi olarak daha ağır bastı. Bu sefer hoca da bir şey diyemedi, çünkü kulüp de o aralar kötü bir durumdaydı, satmak zorunda kaldılar. Fenerbahçe serüvenim başladı."

- "CİDDİ ANLAMDA JESUS HOCA'DAN KORKUYORDUM"

Montella, Jesus, Fatih Terim ve Mourinho gibi önemli teknik adamlarla çalışan Samet, şu yorumları yaptı:

"İnanılmaz hocalar. İsimlere bakınca herkese böyle hocalarla çalışmak nasip olmaz. Çok büyük hocalarla çalıştım. Hepsinden bir şeyler aldım, hepsi çok kaliteliydi, aram iyiydi, beni çok severlerdi. Çünkü disiplinli bir oyuncuyum, sadece işimi yaparım, ekstramı yaparım, evime giderim. Konuşmaların, münakaşaların içinde olan bir yapım yok. Disiplinliydim. hocalar da disiplinli oyuncuları severler bende sadece işimi yapıyordum. Böyle hocalarla çalışmak çok güzeldi. Hepsinin ortak bir özelliği var aslında, futbolcuya inandıkları ve güvendikleri zaman onu bırakmıyorlar. Jesus hocadan korkuyordum. Ciddi anlamda Jesus hocadan korkuyordum. Sadece ben değil, çoğu kişi korkuyordu. İdmanda yanlış bir şey yaptığın zaman hemen bağırıyordu, seni idmandan kovuyordu. Ben böyle titriyordum, Samandıra'ya giderken korkudan titriyordum. İdmanda ofsayt sistemi çalışacağız… Zaten ofsayt sistemini çalışmak o kadar zor ki çok zor. Küçük bir hata yaptığın zaman yıkıyordu, çok sinirleniyordu. Ama çok kaliteli bir hocaydı. Gerçekten çok beğeniyordum. Çok iyi bir hocaydı ama dediğim çok sinirliydi. Ondan korkuyorduk."

"ŞAMPİYON OLAMAMANIN VERDİĞİ PSİKOLOJİK PROBLEMLER DE VAR"

Samet Akaydin, Fenerbahçe serüveninin beklendiği gibi geçmemesi hakkında, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'de yıllardır şampiyon olamamanın verdiği psikolojik problemler de var. Seyircinin üstündeki baskı, şampiyon olmamanın verdiği duygu, futbolcunun üzerinde hissettirilen bir baskı var. Öyle bir döneme geldim ki Fenerbahçe'nin kendi sahasında Galatasaray'a yenildikten sonraki gün transfer oldum. Aslında ben çok şey başaracağımı hissediyordum, o inançla gelmiştim. Ama işte bazı şeyler bazı yerlerde olmuyor. Aslında ilk sezon çok kötü geçmedi. İkinci dönem İsmail Hoca gelmişti, İsmail Hoca ile uyuşamadık açıkçası. Futbol anlamında fazla uyuşamadık. Futbolda herkes herkesle uyuşacak diye bir şey yok. Gitmek istedim, sezon başı bırakmadılar, devre arası gitmek istedim, mecburiyetten Panathinaikos'a kiralık gittim. Fenerbahçe'de başarılı olmayı, şampiyonluklar yaşamayı çok istiyordum. Fenerbahçe'ye isteyerek gitmiştim. Jorge hoca çok istediği için gitmiştim ama olmadı. Keşke zamanı geri alabilsem de Fenerbahçe'de daha iyi başarılar yapabilsem. İnsan ister yani, ben de isterim ama bazen işte olmayınca olmuyor."

"Büyük takımda herkeste baskı var ama diğer takımlara göre Fenerbahçe'de çok daha fazla vardı" sözlerini kullanan Samet, "Çünkü 10 yıldır şampiyon olamıyorsun, bunun verdiği baskı var üzerinde o da bize denk geldi. Diğer futbolculara göre bence ben daha çok hissettiğimi düşünüyorum ama kimse kadar da konuşmadım. Herkes baskı der ama benim yaşadığım baskının yarısını yaşamadılar ama küçük bir şeyde onlar böyle baskı var üzerimizde falan yapıyor. Ben bir kere olsan ağzımı açmadım belki de benim yaşadığım hiçbirini yaşamamışlardır ama ona rağmen ben ayakta kalmaya çalıştım. Aslında bir arada çok iyi olmuştu, Mourinho hocayla çok iyi başlamıştım Avrupa Şampiyonası'ndan sonra. İlk 7 hafta inanılmaz oynadım ama Atletico Bilbao maçında yaptığım hatadan dolayı bağlar iyice kopmuştu. Sekiz maçlık süreçte bir maçta koptuk orada. Yoksa çok iyi başlamıştık, olmadı, nasip diyelim. Futbolda var bunlar" şeklinde konuştu.

"BİRİNİ YUKARI ÇEKİYORLAR, BİRİNİ AŞAĞIYA İNDİRİYORLAR"

Fenerbahçe tercihinden dolayı hiç pişmanlık yaşamadığının altını çizen Samet, "Yok, yaşanılacak şeyler bunlar. Fenerbahçe'den niye pişmanlık duyarsın? Hiçbir futbolcuk duymaz ki. Sonuçta Türkiye'nin en özel, en güzel kulüplerinden bir tanesi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon… Bunların büyüklüğü tartışılmaz. Herkes bu takımlarda oynamak ister. Fenerbahçe'ye gittiğim ya da Fenerbahçe'de yaşadıklarımdan dolayı hiç pişman olmadım. Şu an Rize'de olmama rağmen Fenerbahçeliler beni seviyor. Aslında gerçek Fenerbahçelilerle hiçbir sıkıntı yaşamadım, Twitter'daki isimsiz troll hesaplardan yaşadık. Hesapların adı bile yok, bunu kullanan kişinin kim olduğu belli değil. Kimin yaptığını biliyoruz, bir kişi açıyor 3 bin troll hesap. Birini yukarı çekiyorlar, birini aşağıya indiriyorlar. Bazılarını haddinden fazla değer veriyorlar, bazılarını haddinden fazla yerin dibine sokuyorlar. Biz gerçekleri biliyoruz aslında da bilmeyenlere anlatmaya çalışıyoruz da anlayanlara işte" dedi.

"FENERBAHÇE’DEN RİZESPOR’A GELMEDEN ÖNCE ASLINDA VENEZİA İLE ANLAŞMIŞTIM"

Samet, İtalya’ya transferinin son anda gerçekleşmediğini de sözlerine ekleyerek şu bilgileri verdi:

"Fenerbahçe’den Rizespor’a gelmeden önce aslında Venezia ile anlaşmıştım. Venezia'nın spor direktörüyle görüşmüştüm. Menajerim, ben ve Venezia’nın sportif direktörü telefonda görüntülü konferans yaptık. Her şey bitmişti, anlaşmalar tamamdı. Kiralık, satın alma opsiyonlu gidiyordum. Fenerbahçe'nin kiralık oyuncu yollama hakkı bitmişti, gidemedik. Bonservisle de alamayacaklarına göre Fenerbahçe’de kalmak zorunda kaldım. Rize'ye geldim. Venezia'yı düşünürken Rize'de buldum kendimi, bir anda havalimanında.”

Samet, Avrupa’da İtalya Ligi'ni beğendiğini aktararak “Kendimi İtalya Ligi'ne de uygun görüyorum. İtalya Ligi'ni çok seviyorum, beğeniyorum, izliyorum ama yeni evlendim. Yeni evlendiğim için bir anda da yurt dışına gidip, yani evliliğimin düzenini de bozmak istemiyorum. Kendi ülkemde de kalmak çok istiyorum. O yüzden bu konularda biraz kararsızım. Avrupa nasıl olur bilmiyorum” ifadelerini kullandı.