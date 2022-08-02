Samet Aybaba: ‘Yetenekli gençleri doğru planlayalım’

02 Ağustos 2022 Salı, 07:00

Beşiktaş’ın çok bariz mevkisel eksikleri var, stoper sayısı yeterli değil. Eğer 3’lü oynayacaksanız Rıdvan’ın niye gönderildiğini baya derin düşünmek lazım. Emirhan Torino’ya gidiyor. Niye bu oyuncuların tam 1-2 sezon geçireceği, değerine değer katacağı bir planlama yapmıyoruz? Rıdvan 3’lü savunmanın solunda 1 sezon oynasa daha da değerlenirdi. 4 milyon Avro’ya transfer oldu; bu komik bir para Rıdvan için! Emirhan’la yeni sözleşme yapılmıştı. Eğer kalitesi belliyse, geleceğe yönelik beklentiniz varsa, o zaman böyle bir şey yapmak saçma. Zaten kalitesi ve geleceğe yönelik bir şeyi olmayan oyuncuyu tutmazsın kadroda.

"ÇOK UCUZA VERİYORUZ"

Altyapıdan yetişen oyuncularla ilgili doğru planlama yapılmalı. Çok ucuz fiyatlara veriyoruz. Niye biz bu oyunculardan daha çok yararlanıp, kalitelerini ortaya çıkaracak sistemle oynatıp, çok farklı bir ücretle satmayı planlamıyoruz anlamıyorum. “Değerini buldu gitsin” diyorlar, bu bakış açısı kime, neye göre? Oyuncuların kalitesi geleceğe yönelik çok ümit veriyorsa, ki veriyor, daha öne gidebileceği belli, o zaman niye veriyorsun? En büyük sorun orada. Genç oyuncunun potansiyeli yeterliyse, yeni kontrat yapıyorsun, ayrılma şartı bu mu olmalı; kulübüne para kazandıracak diye bu çocuklar daha yolun başındayken... Daha ne oynadılar Beşiktaş’ta? 3’lü savunma planlıyorsan, Rıdvan’ın onun solunda çıkacağı yerleri hayal edebiliyorum: 10-12 asist yapar, 3-4 gol atar. O yeteneği var.

"20-30 MİLYONLUK OYUNCULAR"

Bir durun oynasınlar bakalım. Bu çocuklarımızı çok çabuk gözden çıkarmayalım, hemen transferine izin vermeyelim. Rıdvan ve Emirhan dolu dolu bir lig oynamadı. 4 milyonluk oyuncu mu bu çocuklar? Bence 20-30 milyonluk oyuncular. Ama doğru planlayacaksın. Sadece saha içindeki performansıyla değil, saha dışında neleri eksik; kültürel anlamda, yabancı dil açısından, ilişkiler, söylemler bakımından. Futbol ekonomisi zor durumdayken yakaladığınız oyuncuları çok ucuza vermemek lazım.

"KALİTELİ TRANSFERLER YAPILDI"

Beşiktaş’ın kadro kalitesi çok iyi. Hemen hemen doğru ve kaliteli transferler yapıldı. Ama sistemsel olarak eksik. Cenk performansını yakalarsa iyi oyuncu. Muleka iyi, kendini kanıtladı ama büyük takım oyuncusu olmak kolay değildir. Weghorst kaliteli bir isim. Josef’in eksikliği hissedilir, çok önemli bir oyuncu. Ama Beşiktaş büyük takım, bir oyuncuya bağlı olamaz. Özellikle ön liberoda bir oyuncunun varlığı yokluğu bir takımı çok farklı etkilemez. Ancak Ismael’in onun yokluğunu nasıl kapatacağını da çözmesi lazım.

"DAHA İYİ OYUN ÇIKAR"

Beşiktaş’ın belirleyici birkaç konusu var. Sistemle ilgili durumu çabuk çözmesi lazım. Sezon başından bu yana olan dönemi boşa geçirdi. Bir şeyi kafanızda planlayıp uygulamaya çalışıyorsanız sahadaki görüntü buna cevap vermiyorsa devam ettirmek anlamsız. Çok vakit kaybetti. Ismael, bu futbolculardan çok daha iyi bir sistem, çok daha kaliteli bir oyun ortaya çıkarabilir.

"GHEZZAL ZARAR GÖRÜR"

Oyunculardan yüksek performans almak lazım. Onların pozisyon olarak bunu sergilediği bölgeler var. Genel performansı zarar görecek birinci oyuncu Ghezzal. Kanatta çok ciddi katkısı var. Sistemsel bir sebeple oyuncunun performansını olumsuz etkiliyorsan o zaman sorun var demektir. Sorun üstüne sorun çıkar.

"SORUN 3’LÜ SAVUNMA"

3’lü savunma Beşiktaş’ın en büyük sorunu. Elindeki kaliteli mevcut oyuncuların performansını da aşağı çeker. 3’lü sistem oynamayı düşünüyorsun, bunun belli kuralları var. Stoperler ve 3’lünün kenarında oynayanlar çok önemli, daha öne oynayan oyuncu tipleri olmalı. Beşiktaş’ın mevcut kadrosuyla 3’lü savunma oyununu tercih etmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Sayısal olarak stoper eksiği var. Oradaki ve kenar bek sorununu çözmeden bu sistemi oynamak çok zor. Güçlü yönlerinize odaklı bir sistem oluşturmalısınız.