Samet Aybaba'dan taraftara mesaj : 2 teknik direktörün adını açıkladı

Beşiktaş Genel Koordinatörü Samet Aybaba, 4 teknik adamla görüşme halinde olduklarını belirterek, iki teknik adamın ismini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 10:02
Samet Aybaba'dan taraftara mesaj : 2 teknik direktörün adını açıkladı
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Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba altyapı ile A takımın harmanlanacağı güçlü bir kadro oluşturacaklarını ve teknik direktör arayışlarını da bu kritere göre sürdürdüklerini belirtti.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; taraftarların sakin olmasını isteyen Aybaba yurt dışında dört teknik adam ile görüşme halinde olduklarını ve bir ismi kısa sürede İstanbul’a getireceklerini belirtti.

Adaylar arasında yer alan Bruno Genesio ve Razvan Lucescu ile kulübün yapısını görüştüklerini ve sistemsel olarak düşüncelerini paylaştıklarını vurgulayan Samet Aybaba sözlerine şöyle devam etti: 

"Beşiktaş sezona yeni başlıyormuşçasına güçlü tempolu ve hırslı bir şekilde Kasımpaşa karşılaşmasına hazırlanmaktadır. Şu anda teknik direktörümüz Serdar Topraktepe ile oyuncularımız uyuştular. İki taraf birbirinin dilinden anlıyor. Bunu Hatayspor maçında gözlemledik. Beşiktaş taraftarları Kasımpaşa karşısında daha diri ve performansı yüksek bir takım izleyecekler."


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