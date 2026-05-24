Şampiyon Arsenal, galibiyetle bitirdi

24.05.2026 20:27:00
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Arsenal, ligin son haftasında Crystal Palace'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Arsenal, Crystal Palace deplasmanına konuk oldu. Ligde şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Arsenal, Selhurst Park'taki maçı 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Gabriel Jesus ve 48. dakikada Madueke attı. Crystal Palace'ın golünü 89. dakikada Jean-Phillippe Mateta attı.

Şampiyon Arsenal, bu sonucun ardından sezonu 85 puanla zirvede tamamladı. Crystal Palace, 45 puanla sezonu bitirdi.

İki takım da Premier Lig'in sonlanmasının ardından Avrupa'da finale çıkacak. Arsenal, Şampiyonlar Ligi finalinde 30 Mayıs Cumartesi günü Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Crystal Palace ise 27 Mayıs Çarşamba günü Konferans Ligi finalinde Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

