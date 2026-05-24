Sunderland, Avrupa Ligi biletini Chelsea'den kaptı!

24.05.2026 20:24:00
Sunderland, Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkını kazandı. Chelsea ise sezonu 10. sırada bitirdi.

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Sunderland ile Chelsea karşı karşıya geldi. Stadium of Light'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Sunderland 2-1'lik skorla kazandı.

Sunderland'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Trai Hume ve 50. dakikada Malo Gusto kendi kalesine attı.

56. dakikada Cole Palmer ile farkı 1'e indiren Chelsea, stoperi Wesley Fofana'nın 62. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Bu sonucun ardından Sunderland, puanını 54'e yükseltti ve Premier Lig'e yükseldiği sezonu 7. bitirerek UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

Chelsea ise 52 puanla 10. sıraya indi ve Avrupa kupalarına katılma biletini kaybetti.

İngiltere Premier Lig'in son haftasında West Ham United, Leeds United karşısında 3-0 kazanmasına rağmen küme düşmekten kurtulamadı. West Ham United, ligden düşen son takım oldu.
İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen savunma oyuncusu Yann Bisseck, Bayern Münih'in ilgisiyle ilgili konuştu.
İngiltere Premier Lig'in son haftasında Liverpool, sahasında Brentford ile 1-1 berabere kaldı.