Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor: PSG'nin konuğu Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain ve Bayern Münih karşı karşıya gelecek.

Parc des Princes'te oynananak dev mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1 canlı yayınlayacak.

Zorlu müsabakada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. VAR masasında ise İspanyol hakem Carlos de Cerro Grande olacak.

EN GOLCÜ İKİ TAKIM KARŞI KARŞIYA

Paris ve Bayern, son 16 turunda sırasıyla Liverpool ve Real Madrid'i elediler. İki takım da nefes kesici karşılaşmalara alışkın... Bu sezon turnuvada her iki takım da 38 gol atarak (tüm kulüpler arasında en fazla) zirveyi paylaştılar.

BAYERN, PSG'YE KARŞI 5 MAÇLIK SERİ YAPTI

İkinci kez üst üste finale çıkmak isteyen Paris, son sezonlarda kendisine en çok zorluk çıkaran takımı yenmek zorunda. 4. maç haftasında Bayern'in 2-1'lik galibiyeti, Alman şampiyonunun Şampiyonlar Ligi şampiyonu karşısında üst üste beşinci galibiyetini getirdi.

Luis Enrique'nin takımı, 2024/25 sezonunun 2. maç haftasında Arsenal'e 2-0 yenilmişti, ancak eleme aşamasında vites yükseltti ve yarı finalde İngiliz devini toplamda 3-1'lik skorla saf dışı bıraktı.